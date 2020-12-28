Gevşeme mi geliyor, yeni tedbirler mi? Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yılın son toplantısını bugün yapacak ve kritik yeni kararlar alacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısında birinci gündem maddesi her zaman olduğu gibi koronavirüs tedbirleri. Bugün yılbaşı sonrası için çok kritik başlıklar kabinenin önünde. 2020 yılının değerlendirileceği toplantıda 2021'de hayata geçirilecek reformlar ele alınacak. Reformlarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün bir sunum yapması bekleniyor. Her iki bakan geçtiğimiz haftalarda başta sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek görüşlerini almıştı. Yeni yılın ilk aylarından itibaren reform çalışmalarına hız verilmesi bekleniyor. Bakan Elvan'ın ayrıca ekonomi verilerine ilişkin yılı değerlendirmesi bekleniyor.

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda çok önemli kararların alınması gündemde. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin çok önemli açıklamalar bu akşam gerçekleşecek.

YILIN SON KABİNE TOPLANTISI

Bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısı yılın son Kabine toplantısı olacak ve bu görüşmede, koronavirüs ile mücadelede gelinen aşama, yerli aşı çalışmaları ve yurt dışından ithal edilen aşılara ilişkin takvimin yanı sıra ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı öngörülüyor. Bakan Koca da kabine toplantısında önemli ve detaylı bir sunum gerçekleştirecek.

EK TEDBİRLER KONUSUNDA BAKAN KOCA KABİNEYE FİKRİNİ İLETECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, alınan tedbirlerin vaka sayılarına etkisi, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda avrupanın yeni gündem maddesi olan koronavirüsteki gen yapısı değişimi de ele alınarak bakanlar kurulu bilgilendirilecek.

AŞI GRUPLARI BELİRLENEBİLİR

Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde görülen mutasyona uğramış koronavirüs türü dolayısıyla alınan tedbirlerin de gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, aşı yapılacak öncelikli gruplar ile buna ilişkin takvimin de önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının bitişinin hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kameraların karşısına geçerek bakanlar kurulu kararlarını kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Millete seslenişin yaklaşık olarak 19 ila 20.00 saatleri arasında yapılması bekleniyor. Toplantıda yeni kararlar ve yılbaşı sonrası için önemli maddelerin ele alınması bekleniyor.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı