Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi açılış töreninde konuştu

Başkan Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin açılış töreninde hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Yapılan restorasyonla yeni çevre kazan müze bir çekim merkezi olacak. Her karşısından tarih fışkıran bir ülkede yaşıyoruz. Afrika'dan Asya'ya Balkanlara kadar mutlaka bir eser vardır. Atalarımız yüksek kültürü ve medeniyetimizin ihtişamını yansıtan görkemli yapılarla da mührünü vurmuştur.





Geleneği yediden üretmek bugüne taşımak gerekir. Müzelerimizin çok önemli roller üstlendiğine inanıyoruz. Müzeler her yönü ile milletimizin geçmişten geleceğe kurduğu köprüdür. Bir dönem tarihimize sanatımıza sahip çıkma konusunda yaşanan ihmalkarlık müzelere de yansımıştır. Kendi sığ ideolojilerden bakanlar müzelerimizi talana mahkum etmiştir. Sanatçılarımız ve sanat dalları arasında ayrım yapmıyoruz. Ülkemizin kültür sanat hayatına değer katacak her türlü esere destek veriyoruz.

SON 18 YILDA 4 BİN 440 ESERİ YENİDEN AİT OLDUĞU TOPRAKLARA KAVUŞTURDUK

Tarihe ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanlar, uzun yıllar müzelerimizi bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkum etmiştir.

Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.



Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü nitelikli esere destek veriyoruz.