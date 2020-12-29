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Başkan Erdoğan'dan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'e geçmiş olsun telefonu

Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

29.12.2020, 19:39