Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan'dan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'e geçmiş olsun telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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