Çin aşısının Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu!

Geçen gün Çin'den gelecek aşılarla ilgili olarak açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle tarihin bir iki gün ertelendiğini duyurmuştu.

Türkiye'nin Çinli Sinovac firmasından aldığı koronavirüs aşıları yarın sabah Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla İstanbul'a geliyor. 3 milyon doz koronavirüs aşısı sabah saat 06.10'da İstanbul'da olacak.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada 17 konteynerde bulunan 3 milyon doz aşı Boeing 777 tipi TK-6175 sefer sayılı kargo uçağıyla saat 06.10'da Pekin'den İstanbul Havalimanı'na geleceği, aşıların bir sonraki gün Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

Bugün THY, Çin'den gelecek aşılarla ilgili net tarihi açıkladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak.

Uçuş detayları şu şekilde olacak:

Aşılar TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST, TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.

TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı'na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur. TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05'tir."

3 MİLYON DOZ OLACAK

Çin'den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşı olacağı öğrenildi.