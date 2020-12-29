  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Aşılar yola çıktı

Son dakika: açıkladı! Aşılar yola çıktı

Fahrettin , "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Aşılar yola çıktı

29.12.2020, 20:16 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020, 20:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin aşılarının ilk bölümünü getiren uçağın Türkiye saati ile 19.50'de Pekin Havalimanı'ndan havalandığı belirtti.

AŞILAR YARIN SABAH TÜRKİYE'DE OLACAK

Bakan Koca, paylaşımında, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin Havalimanı'ndan havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Aşılar yola çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.