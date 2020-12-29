Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin aşılarının ilk bölümünü getiren uçağın Türkiye saati ile 19.50'de Pekin Havalimanı'ndan havalandığı belirtti.
AŞILAR YARIN SABAH TÜRKİYE'DE OLACAK
Bakan Koca, paylaşımında, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin Havalimanı'ndan havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Aşılar yola çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.