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Haberler Gündem Şuhut’ta ilçe merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı

’ta ilçe merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı

Son dakika... ’ın ilçesinin yüksek kesimlerinde yağan kar şaşkınlığa neden olurken, vatandaşlar kar yağışını memnuniyetle karşıladı.

Şuhut’ta ilçe merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı
İHA

29.12.2020, 13:26

Şuhut ilçe merkezinde yağan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağmur yağışının etkili olduğu ilçe merkezinde rakımın yüksek olduğu Kumalar Dağı ve Başören köyünde ise kar yağışı baş gösterdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.



Öte yandan, yağmur ve kar yağışı kuraklık tehlikesinin baş gösterdiği ilçede sevinçle karşılandı.

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