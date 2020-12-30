Aksi durumda ben de kendimi öldürürüm

Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinde, aileye CHP'li bir vekil tarafından yapıldığı iddia edilen zanlı Cemal Metin Avcı hakkındaki şikayetin geri çekilmesi teklifiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir Muğla milletvekilinin kendisini arayarak zanlı Cemal Metin Avcı'yla ilgili şikayetini geri çekmesini istediğini söyledi. Muğla ve CHP'yi karıştıran iddia ile ilgili konuşan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir sadece CHP'li bir Muğla vekilinin değil aynı zamanda bir ilçe teşkilat başkanının defalarca baba Sıddık Gültekin'i arayarak şikayetten vazgeçmesini istediğini belirtti. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, 'eğer bu iddia ispatlanırsa partimden de vekilliğimden de istifa ederim' sözlerine tepki gösteren Epözdemir, "Baba da bunun aksi söz konusu ise ben de kendimi öldürürüm diyor" ifadelerini kullandı.

Cemal Metin Avcı



CİNAYET SONRASI İLGİNÇ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

GEÇTİĞİMİZ gün soğukkanlılıkla cinayetin detaylarını anlatan katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın verdiği bilgiler sonrası Muğla'da iş, siyaset ve yargı dünyası karıştı. Genç kızı vahşice öldürüp yakan ardından da beton döküp varile koyan bir çocuk babası Avcı'nın, mahkeme başkanına verdiği bilgiler sonrası Muğla Adliyesi'nde bir savcının Pınar Gültekin'le ilişkisi olduğu iddiası nedeniyle apar topar tayininin çıkartıldığı öne sürüldü. Genç kızın ayrıca birçok kişiye cep telefonundaki görüntüler ve belgelerle şantaj yaptığı iddia ediliyor. Cep telefonunu parçalanan Pınar Gültekin'in whatsapp görüşmeleri ve kayıtlarının kullandığı GSM şirketi üzerinden isteneceği ve bu iddialarda adı geçen 40'a yakın iş ve siyaset dünyasından kişinin ifadelerine başvurulabileceği ileri sürüldü.

CHP, Milletvekili Süleyman Girgin



SÜLEYMAN GİRGİN'İN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

CHP'Yİ karıştıran ahlaksız teklif iddiası ile ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün açıklamalarda bulundu. Kendisinin de görüşmeye ilişkin HTS kayıtlarını istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in "Eğer ispat etsinler hem milletvekilliğinden hem de CHP'den istifa ederim" sözlerini hatırlatarak, "Bu kadar açık ve net. Karşı taraf ispat ederse biz gereğini ziyadesiyle yerine getireceğiz" dedi.

Fatih ŞENDİL

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