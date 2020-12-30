Annesinden sonra doktor da virüse yenildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde medikal estetik uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki 1 çocuk babası Dr. Hakan Türkoğlu, korona virüs belirtilerini göstermesi üzerine hastaneye giderek test yaptırdı. Ardından eve geldinde test sonucunun pozitif çıktığını öğrenen Türkoğlu, evde kendisini karantinaya aldı.

CENAZESİNE GİDEMEDİ

Durumu gün geçtikçe ağırlaşan hekim, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 20 gün boyunca tedavi gören başarılı doktor yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Virüsle verdiği mücadeleye yenik düşen Dr. Hakan Türkoğlu, önceki gece yaşamını yitirdi. Genç doktorun tedavi gördüğü sırada, annesi Hanife Türkoğlu'nun da 2 hafta önce virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve Türkoğlu'nun, annesinin cenazesine dahi gidemediği öğrenildi. Öte yandan doktorun babası Nevzat Türkoğlu'nun da virüs tedavisi gördüğü kaydedildi.



SAGLIK MÜDÜRÜ'NDEN BASSAGLIGI

DENİZLİ İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Berna Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İlimizde özel sektörde görev yapan Uz. Dr. Türkoğlu, Kovid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum" diye yazdı.

Sebahattin ALP