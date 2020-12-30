Başkan Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesi MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi.
İki liderin birlikte çektirdiği fotoğraf, 'Erdoğan Dijital Medya' Twitter hesabından paylaşıldı.
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