Bize yönelik tehdit olursa gereğini yaparız’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Soçi kentinde Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı'na katıldı. Burada düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ABD'nin CAATSA yaptırımları ile ilgili, "Bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir" dedi.



BAKAN Çavuşoğlu Libya'daki süreçle ilgili de, "Hafter'in son zamanlarda bize yönelik tehdit dilini kullandığını gördük. Bize yönelik bir tehdit oluşursa biz gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz" ifadelerini kullandı.