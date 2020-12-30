“CHP’den destek görmüyor” iddialarını yanıtladı

İZMİR Mizah Festivali başta olmak üzere eleştirildiği konularda CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetiminden yeterli destek görmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün basınla buluşmasında bu konudaki bir soruyu cevaplandırdı. Soyer, üstü kapa-lı olarak verilmeyen bu desteğin kendisi için önemli olmadığı mesajını verdi.

'ÇETELE TUTMUYORUM'

CHP'nin kendisini eleştirilere karşı yeteri kadar savunup savunmadığının sorulması üzerine Başkan Soyer, önem-li olanın İzmirlilerin kendisini savunması olduğunu belirtti. Soyer, "Ben her ne kadar CHP'den seçilmiş beledi-ye başka-nı olsam da tüm İzmir'in belediye başkanıyım. Dolayısıyla İzmir halkının sahip çıkmasın-dan değerli hiçbir şey olmaz. Ben kimin sahip çıkıp çıkma-dığı konusunda çetele tutacak durumda değilim. Ben İzmir-lilerin bana sahip çıktığını hissediyorum, bu benim için ne önemlisi" diye konuştu.