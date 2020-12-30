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Haberler Gündem Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor

ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor

Başkan , ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor

30.12.2020, 16:46 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020, 16:52

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın ödül töreninde yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemizin ilim sanat hayatına yön veren siz kıymetli dostlarımla buluşmanın bahtiyarlığı içindeyim.

Bugün gönlüne yansıyan ilhamları bizlerle cömertçe paylaşan sanatçılarımız için bir aradayız. Uzun tarih sayfalarında bazen renklerle, desenlerle, taşlarla, seslerle medeniyetler inşa ediyor, çağları çağlara bağlıyorlardı.

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