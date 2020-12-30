Memura tazminat yok müdüre prim var

CHP'Lİ İzmir Gaziemir Belediyesi'nde görev yapan müdürler için kurulan komisyon performans ölçümü yaparken idari görev yapan 20 kişiye "çok iyi" notu verdi. Belediye Başkanı Halil Arda'nın başkanlığında kurulan komisyonun kararı sonrasında her müdüre yeni yıl öncesi 3 bin 800 lira performans ücreti yatırılması kararı alındı. Memurların uzun süredir "sosyal denge tazminatı" nedeniyle eylem yaptığı belediyenin aldığı karar tartışmalara neden oldu. Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere bazı müdürlükler verilen ücreti alamazken, AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca müdürlere yönelik kararın adaletsiz olduğunu söyledi.

LİYAKAT ESAS ALINMADI

Atmaca, "Performans ücretleri başkanın teklifi, encümen üyelerinin onayıyla (memur sayısının 10 da biri kadar kişiye) verilir. Listedeki isimlerin bazıları için ister istemez ne tür bir başarı gösterdiler diye sormadan edemedik. Belediyemizde yıllardır özveriyle görev yapan birçok emekçi kardeşi-miz bunu hak etmişken, onları listede görememek bizi üzmüştür. Bir kez daha gördük ki yapılan bu işlemde de ehliyet ve liyakat esas alınmamıştır. Bu adil bir liste olmamış-tır. Encümende yer alıp, kendine bu ücreti uygun görenlere ne deme-li?" diye konuştu.



ORMAN YOLU ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Gaziemir'de skandallarıyla ünlü Başkan Arda'nın belediye müdürlerine yönelik prim konuşulurken ilçedeki çöp görüntüleri de tartışmalara neden oldu. İlçede orman yolu olan boş arazi çöplüğe çevrilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, "Gaziemir'deki bu yol resmen çöplüğe dönmüş durumda. Buradaki çöpleri hiçbir yetkilinin görmemesi ya da hiç kimsenin bu durumdan rahatsızlık duymaması şaşırtıcı" dedi.