Ortak merkez personeli Azerbaycan’a gitti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları'nın da katılımıyla videokonferans yöntemi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda birlik komutanları ile videokonferans yöntemi ile görüşen Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı ve talimat verdi. Bakanı Akar, ayrıca Azerbaycan'daki Ortak Merkez'de görev yapacak personelin de Azerbaycan'a gittiğini açıkladı. Akar, "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak" dedi.