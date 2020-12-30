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Haberler Gündem Yemen’de Aden Havalimanı'nda patlama!

’de 'nda patlama!

Yeni hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada, 'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi. Hükümet yetkilisi, olayda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

Yemen’de Aden Havalimanı'nda patlama!
AA

30.12.2020, 15:04 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020, 15:09

AA muhabirinin, ismini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisinden aldığı bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.

Patlamaların, kabine üyelerinin uçaktan inmeden meydana geldiğini belirten yetkili, olayda ölen ve yaralananların olduğunu kaydetti.

KABİNE ÜYELERİ CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NA ULAŞTI

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalının internet sitesinde yayınlanan haberde ise kabine üyelerini taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasından kısa süre sonra havalimanına havan mermileriyle 3 saldırı gerçekleştirildiği ve daha sonra silahlarla ateş açıldığı kaydedildi.

Saldırı sonucu havalimanının terminalinde patlama meydana geldiği ve çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

Haberde, kabine üyelerinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ve Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na götürüldüğü ifade edildi.

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