Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'daki Mehmetçik'e mesaj! Bakan Akar telefondan tüm salona dinletti...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından gece Azerbaycan'a gitti.

Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komutanlar, Azerbaycan EDOK Komutanlığına geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri de yer aldığı törende askerlere, telefondan hitap eden Başkan Erdoğan, sözlerine "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Azerbaycan Ordusu'nun değerli kahramanları hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum" ifadesiyle başladı.

"44 GÜNDE DESTANSI BİR ZAFERE İMZA ATTINIZ"

Dost ve kardeş Azerbaycan halkına da selamlarını ileten Erdoğan, "Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız. Dağlık Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Bu zafer Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizi de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır" diye konuştu.

Azadlık Meydanı'nda 10 Aralık'ta düzenlenen zafer töreninde Azerbaycan halkının gururuna ortak olduklarını anımsatan Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan, Kafkas İslam Ordusu'nu nasıl dualarla, sevinç gözyaşlarıyla karşıladıysa 10 Aralık'ta da Türk Silahlı Kuvvetlerini aynı heyecanla karşılamıştır" dedi.

Yakın tarihin en önemli askeri ve siyasi gelişmelerinden biri olan "Tek Vatan Harekatı" nda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, 102 yıl önce Bakü'nün işgalden kurtarılmasında ortaya konulanı birlik ve beraberliği hatırlattı.



YANLIŞTAN DÖNÜN

Başkan Erdoğan, ateşkesi ihlal edecek davranışlar içine giren Ermenistan güçlerine çağrıda bulunarak, "Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum." dedi.