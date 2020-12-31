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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

, Cumhurbaşkanı ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

31.12.2020, 17:23

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

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