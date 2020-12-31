Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile görüştü Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'daki Mehmetçik'e mesaj! Bakan Akar telefondan tüm salona dinletti...
Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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