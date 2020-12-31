Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

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