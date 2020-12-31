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Dikkat! Yarından itibaren zorunlu... 835 lira cezası var

Zorunlu uygulaması havaların soğumaya başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. Gelen son dakika haberine göre, Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarından itibaren 835 liraya yükselecek.

Dikkat! Yarından itibaren zorunlu... 835 lira cezası var

31.12.2020, 14:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Kurala uymayanlara 776 lira olarak uygulanan söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde yarından (1 Ocak) itibaren 835 liraya yükselecek.

Kanuna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların 1 Aralık - 1 Nisan arasında kış lastiği takmaları zorunlu bulunuyor.

KIŞ LASTİĞİ "HUSUSİ" DEĞİL, "TİCARİ" ARAÇLARDA ZORUNLU
Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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