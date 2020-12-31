Hindi satışlarında son gün bereketi

Hindi üreticileri, hindinin yılbaşı sofralarında önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, "Bu yıl 2019 yılına oranla yüzde 30'un üzerinde satış yaşandı" dedi. Korona virüs kısıtlamalarının getirilmesi ve vatandaşların yeni yıla evlerinde girecek olmaları nedeniyle hindiye yönelik talebin son günlerde arttığı aktarıldı. Bu yıl hindi fiyatlarının 200-500 TL arasında değiştiğini belirten yetkililer, "2019'a oranla bu yıl daha çok insan yeni yıla evinde gireceği için satışlar tüm yurtta arttı. Yurt genelinde 1 milyon civarında hindinin kesileceği tahmin ediliyor" diye konuştu.



YEMEĞİ NASIL HAZIRLANIYOR?

HINDI yemeğinin nasıl yapılacağını anlatan ünlü restoran işletmecisi Zafer Kelek, üç kiloluk bir hindinin çekirdek aileye yeteceğini kaydetti. Hindinin 3 saat haşlanması, ardından süt, salça ve kremadan oluşan sosun sürülmesi gerektiğini anlatan Kelek, "Yağlı kağıt ile kaplanan hindi, fırında kızartıldıktan sonra iç pilavla doldurulur. Daha sonra haşlanan sarımsak, domates, biber, soğan ve brokoli gibi sebzeler de yanına yerleştirilir" dedi.