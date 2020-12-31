Milli Piyango sonuçları açıklanıyor!

'Talih kuşu'nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilere gidiyor. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satılan biletlere ilgi yoğun olmuştu. Bir yandan yılbaşı heyecanı sürerken diğer yandan yılbaşı çekilişi için heyecan da son derece yüksek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı geleneği olarak Milli Piyango biletleri satışlarına ilgi büyüktü. Bilet satışı saat 14:00 itibari ile son buldu.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Milli Piyango çekilişleri bugün saat 14:30'da çekilmeye başlandı. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23:00'da başlayacak.

10 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

. 3813252

. 8216776

1 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

. 5529827

. 3011373

. 6215270

. 8491366

. 9927578

. 6015846

. 8209463

. 7975438

. 0878248