Türkiye'den koronavirüs aşısı hamlesi! 'BioNTech’le ortak üretimi konuşacağız'

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, tanı kiti, aşı çalışmalarına ilişkin ilk toplantıyı 31 Ocak 2020'de yaptıklarını belirterek, "Aşı süreçleri dünyada çok uzun sürüyor. Hızlıca bir şey yapabilir miyiz, Türkiye'deki kapasite yeterli mi? Daha sonra mart ayında hocalarımızı topladık. 'TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu'nu oluşturduk. Önce 14 proje, 8 aşı, 6 ilaç geliştirme projesi geldi. Daha sonra 17 projeye çıktı. Sadece TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu olarak 8 aşı, 9 ilaç geliştirme projesini desteklemeye başladık" diye konuştu.



"ENSTİTÜYÜ BİZ KAPATMADIK"



Muhalefet partilerinin Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün kapatılmasına yönelik eleştirilerini hatırlatan Bakan Varank,"'Kapatmasaydınız işler yürürdü' diye eleştiriyor. Enstitüyü biz kapatmadık. En son aşı üretimini 1998 tarihinde yapmış. O tarihten itibaren aşı üretmeyle ilgili faaliyeti olmamış. Dünyada aşı işleri o kadar hızlı gelişmiş ki biz o altyapıyı güncelleme fırsatı yakalayamamışız. Maddi, insan kaynağı sıkıntısı olabilir. Türkiye'de bir aşı üretme kapasitesi zaten yok olmuş. Bunun AK Parti ile ilişkisi yok" değerlendirmesini yaptı.





OCAK AYINDA BAŞLAYACAK



Yerli ve milli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Varank, "Bizim hocalarımızdan üçü faz 1 yani insan çalışması yapacak aşamadalar. Bunların ürünlerin üretileceği tesislerde 3 tane özel sektör firmamız Sağlık Bakanlığı'ndan dünya standartlarında üretim yapabilecekleri sertifikalarını aldı. Bir hocamız pilot üretimini tamamladı. Başvurusunu Sağlık Bakanlığına yaptı. Onay aldıktan sonra faz 1 insan çalışmalarına başlayacaklar. Ocak ayı içinde bu aşıların en az bir iki tanesinde faz çalışmalarına başlamak istiyoruz. Yerli ve milli aşımızı piyasaya çıkarmak için de gayretlerimiz büyük bir hızla sürüyor" değerlendirmesini yaptı.



BİONTECH'LE GÖRÜŞME



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın Almanya'ya giderek Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüşeceğini belirterek şöyle konuştu:



"TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hocamıza talimat verdim, Almanya'ya gitmesi için. Beraber üretim yapabilir miyiz? Türkiye, iyi bir noktada. Kendi aşımızı geliştirmekte kararlıyız. Salgınla beraber özellikle insanların aşılanmasıyla insan adayları bulmakta zorlanıyorsunuz özellikle faz 3 aşamasında ama biz bu işe çok ciddi şekilde devam ediyoruz. Çünkü bu salgının uzun yıllar devam edeceğini görüyoruz. Onların üretim kapasitelerinde(BioNTech) bir kısıt var. Beraber bir üretim tesisi Türkiye'de kurabilir miyiz diye bizzat gidip görüşmesini istedim. Ortak üretim, Ar-Ge konularını Hasan Hoca görüşecek."