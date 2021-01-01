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Başkan Erdoğan ile liderler arasında yeni yıl tebriği

Başkan ; , , , ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liderleriyle birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ile liderler arasında yeni yıl tebriği

01.01.2021, 17:22

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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