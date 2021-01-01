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Haberler Gündem Ohh ohh 2020’den kurtulduk

Ohh ohh ’den kurtulduk

Ohh ohh 2020’den kurtulduk

1.1.2021

DÜNYADA olduğu gibi Türkiye'de de 2020 herkesin hayatında iz bırakan bir yıl oldu. Korona virüs salgını, depremler ve sel baskınları gibi doğal afetler nedeniyle hiç de iyi şekilde hatırlayamayacağımız bir yılı geride bıraktık.

BİRÇOK kişi, 2020 defterini kapatırken derin bir 'Ohhh' çekti. Ancak yeni yıldan umutluyuz. 2021 inşallah korona salgınından kurtulduğumuz bir yıl olacak. Yeni Asır ailesi olarak, yeni yılınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu nice yıllar dileriz.

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