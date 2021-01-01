Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca virüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.
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