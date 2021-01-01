Sözcü'den skandal manşet! Ayasofya'nın ibadete açılmasını felaket olarak gösterdiler

Muhalefet yandaşı Sözcü gazetesi bir kez daha Ayasofya'yı hedef aldı. Ayasofya'nın camiye dönüşünü hazmedemeyen Sözcü, tarihi olaya 2020'nin felaketleri listesinde yer verdi.

AYASOFYA'YI FELAKET OLARAK GÖSTERDİLER

'2020'den geriye hatırlamak istemeyeceğimiz bu olaylar kaldı' diyen Sözcü gazetesi Deprem, çığ felaketi ve korona gibi felaketleri sıraladığı listede Ayasofya'nın ibadete açılması da felaket olarak gösterildi.

Temmuz 2020'nin felaketi olarak gösterilen kutucukta, "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sözcü'nün Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesini felaket olarak göstermesi sosyal medyada tepki gördü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılan Ayasofya Camii, Müslüman dünyasında büyük bir sevince neden olurken Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye karşı tepki sesleri yükselmişti.

Yıllar sonra ibadete açılan Ayasofya'da kılınan ilk namaza Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı.