AK Partili Dağ’dan Özel’e anketli cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir araştırma sonucunu paylaşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e Twitter hesabından yanıt verdi. Dağ, paylaşımında, "Ben anket işlerinden anlamadan konuya daldım mı dersin yoksa hayal aleminde yaşamak hoşuma gidiyor mu dersin bilemem Özgür bey ama o sayfaya göre Cumhur İttifakı oylarını koruyor. Bugün seçim olsa Cumhur İttifakı yine iktidar oluyorken CHP hala % 23'leri bile göremiyor" ifadesini kullandı.