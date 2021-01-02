Başkan Erdoğan'dan Elazığ Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli açılış töreninde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan burada gündeme dair çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan, 2021 yılının şahlanış yılı olacağını söyledi, "Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz" dedi. Erdoğan, koronavirüs aşı uygulaması ve yerli aşı üretimi ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan, "Salgının gündemimizden çıkması ile kendi gündemimize yoğunlaşabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizin batı, doğu, kuzey güney aksının en önemli noktalarıdan birini oluşturuyor. Kömürhan Köprüsü kendi alanında dünyanın en büyük 4'üncü projesi olma özelliğini taşıyor. Tasarımından inşasına kadar yüzde yüz yerlidir. Bu eser ülkemizin mühendislik alanındaki güü ve kabilietlerinin sembollerinden biri olacaktır. Projenin bölgenin kalkınması, gelişmesine büyük katkılar sunacağına inanıyorum.

İnşallah Fırat'ın azgın sularında can kayıpları yaşanmayacak. Bu eser bölgedeki ulaşım yatırımlarından sadece biridir.

Malatya Havalimanı'na yeni bir terminal binası yapıyoruz. Aynı şekilde Elazığ Havalimanı'nı yine büyütüyoruz.

Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet hala varlığını sürdürmektedir. Bunlar atılan hayırlı adımlardan da rahatsız oluyorlar. Bunlar hukukta, demokraside, özgürlükte Türkiye'nin ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya'nın açılmasından, başörtüsü konusuna kadar bu habis siyasetin izlerini görüyoruz.

Biz yaptıklarımız ve yamayı taahhüt ettiklerimiz ile öne çıkıyoruz. 2020'de de hizmet siyasetinden taviz vermedik.

Sağlıkta son bir yılda toplam 16 bin yatak kapasiteli 16 hastane ve 10 ek binayı hizmete sunduk.

Fatih Sondaj gemimizin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin sevincini milletimizle birlikte yaşadık. Pek ok tesisin açılışını yaptık.

Biz en zor şartlarda bile hizmet ve eser üretmenin peşinden koştuk. Milletimizin özgürülüğü, güvenliği ve refahını güçlendirmek için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. 2023 hedeflerine ulaşana kadar da durmayacağız.

Elbette 2020 tüm insanlık gibi ülkemiz için de zor bir yıl oldu. Güvenlikte ekonomiye her alanda ciddi sınamalarla karşılaştığımız bir dönemde koronavirüs salgınını yükünü de omuzlamak zorunda kaldık. Salgının verdiği zararı kapatmak için milletimizin yaralarını sardık. 2021'i her anlamda yeni bir şahlanış yılı olacak, bunun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz aşılarla salgını aşacağımıza inanıyorum. En geç nisanda kendi aşılarımızı kullanıma hazırlayacağız. Salgının gündemimizden çıkması ile asıl gündemimize yoğunlaşabileceğiz.

Küresel ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi daha öne çıkarmak için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. En büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz olacak. Ülkemizin yükselişini içeride terör dışarıda yaptırımlarla kesemeyenler proje gündemlerle önümüzü kesmeye çalışmaktadırlar. Hamdolsun milletimiz bu senaryolara izin vermiyor.

İnşallah 2021'i de bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gerekli adımları milletimizle birlikte atacağız.