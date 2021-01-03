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Haberler Gündem PKK’ya katılım en düşük seviyede

PKK’ya katılım en düşük seviyede

Türkiye'nin son yıllardaki kararlı mücadelesi ve peş peşe operasyonlarıyla bitme noktasına gelen PKK'ya artık kimse katılmıyor. Örgüte katılım, ilk eylemini yaptığı 1984 yılının bile altına düştü. Güzel haberi İçişleri Bakanı Twitter hesabından paylaştı.

PKK’ya katılım en düşük seviyede

3.1.2021

Türkiye'nin topyekün PKK ile mücadelesinin bu noktaya geldiğini ifade eden Bakan Soylu, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, kadınlar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de tepki gösterdi. Soylu, "Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah'ın gücüne gider. Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet, bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır. Siyasi tarihimizde bulunduğunda kimse iflah olmadı" ifadelerini kullandı.


ARALIK AYINDA DA AĞIR DARBE VURULDU
Güvenlik güçleri, aralık ayındaki başarılı operasyonlarda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristin de aralarında bulunduğu 164 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçışların arttığı geçen yıl, 1 Ocak 2020'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 243'e yükseldi. Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde aralıkta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 112 şüpheliden, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu 61'i tutuklandı.

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