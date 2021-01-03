PKK’ya katılım en düşük seviyede

Türkiye'nin topyekün PKK ile mücadelesinin bu noktaya geldiğini ifade eden Bakan Soylu, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, kadınlar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de tepki gösterdi. Soylu, "Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah'ın gücüne gider. Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet, bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır. Siyasi tarihimizde bulunduğunda kimse iflah olmadı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta...



Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım,

örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı!



Sayı: 5️⃣2️⃣



Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki

kararlılığın bir sonucudur... pic.twitter.com/7KXhQ5iwXH January 2, 2021

Güvenlik güçleri, aralık ayındaki başarılı operasyonlarda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristin de aralarında bulunduğu 164 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi. Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçışların arttığı geçen yıl, 1 Ocak 2020'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 243'e yükseldi. Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde aralıkta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 112 şüpheliden, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu 61'i tutuklandı.