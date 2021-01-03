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Son dakika: 'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'ın ilçesinde saat 17.17'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

03.01.2021, 17:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021, 17:39

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre saat 17:17'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SAAT 16:30'DA 3.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika haberine göre Elazığ'ın Gözebaşı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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