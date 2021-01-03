Haberler Gündem Son dakika: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

03.01.2021, 17:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021, 17:39