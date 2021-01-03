Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021'de kahramanlarımız Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin" dedi.
2021'de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 3, 2021
İnlerine girdiler.
Mağarada 5️⃣ terörist kahraman @jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale
getirildi...
Allah evlatlarımızı muhafaza etsin...
Terör örgütüne ağır darbe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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