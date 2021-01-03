Terör örgütüne ağır darbe!

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021'de kahramanlarımız Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin" dedi.

2021'de kahramanlarımız Gabar dağından ilk haberi verdi...

İnlerine girdiler.



Mağarada 5️⃣ terörist kahraman @jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale

getirildi...



Allah evlatlarımızı muhafaza etsin... — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 3, 2021