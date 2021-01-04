CHP'li Fikri Sağlar'ın skandal sözlerine soruşturma

CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli' şeklindeki skandal sözlerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık açıklamasında şunları kaydetti: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 30.12.2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, 'Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli' şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri SAĞLAR hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216. maddesi kapsamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan, re'sen soruşturma başlatılmıştır."

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