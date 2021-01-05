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Bakan Soylu'dan '' paylaşımı

İçişleri Bakanı , 5 Ocak 2017'de Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru için yayımladığı mesajda, 'Sana ve bu millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecek' dedi.

Bakan Soylu'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

05.01.2021, 11:17

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de 5 Ocak 2017'de, PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısında olası faciayı önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin için şehadetinin 4'üncü yılında anma mesajı yayımladı. Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, "Bayraklaşan şehitler vardır. Bu ülke için canını hiçe sayarken, kahramanlığıyla tarihe ve geleceğe not düşen. Fethi Sekin, bu millet için canını feda eden şehidimiz. Sana ve bu millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek" dedi.

İzmir'in kahramanı Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri Hain planı canı pahasına bozan kahraman: Fethi Sekin

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