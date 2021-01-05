İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de 5 Ocak 2017'de, PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısında olası faciayı önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin için şehadetinin 4'üncü yılında anma mesajı yayımladı. Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, "Bayraklaşan şehitler vardır. Bu ülke için canını hiçe sayarken, kahramanlığıyla tarihe ve geleceğe not düşen. Fethi Sekin, bu millet için canını feda eden şehidimiz. Sana ve bu millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz, sonuna kadar devam edecek" dedi.
İzmir'in kahramanı Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri Hain planı canı pahasına bozan kahraman: Fethi Sekin
Bayraklaşan Şehitler vardır...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 5, 2021
Bu ülke için canını hiçe sayarken, kahramanlığıyla tarihe ve geleceğe not düşen...#FethiSekin, bu Millet için canını feda eden Şehidimiz...
Sana ve bu Millete kasteden hainlerle olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecek 🇹🇷 pic.twitter.com/E6JeJfA5Wv
Bakan Soylu'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.