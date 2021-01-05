Başkan Erdoğan'dan Fethi Sekin paylaşımı

5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce İzmir Adliyesine yönelik düzenlenen saldırıda, teröristlerle son kurşununa kadar tek başına çatışan polis memuru Fethi Sekin Türkiye'nin dört bir köşesinde anılıyor.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Fethi Sekin paylaşımında bulundu. Erdoğan, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yâd ediyorum.



Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/mgqDTXRubH — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2021

İzmir'in kahramanı Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri