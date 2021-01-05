  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem MEB'den kurslar için yüz yüze eğitim kararı

MEB'den kurslar için yüz yüze eğitim kararı

tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim kararı verilen ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yüz yüze eğitime başlayabilecek.

MEB'den kurslar için yüz yüze eğitim kararı

05.01.2021, 08:31

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) tarafından illere yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda, COVID-19 salgını sebebiyle tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.

4 OCAK'TA BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinin bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceğine karar verdi.

Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanması planlanıyor.

Burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri mayıs sonuna kadar uzatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MEB'den kurslar için yüz yüze eğitim kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.