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Almanya'da fırtınaya Türk ismi verildi

Almanya'da meteorolojik olaylara artık yabancı isimler de verilecek. Bu kapsamda 2021'de kar getiren yılın ilk alçak basınç cephesine "Ahmet" ismi verildi.

07.01.2021, 15:43