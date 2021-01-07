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Haberler Gündem Kardak Kayalıkları'nda gerilim! Yunan botları böyle kovalandı

'nda gerilim! böyle kovalandı

Yunan sahil güvenlik botları yeni bir skandala imza attı. 2 bot, Türk karasularını civarında ihlal etti. Durumu fark eden botları duruma hemen müdahale etti. 2 Yunanistan sahil güvenlik botu önleme faaliyeti ile karasularından dışarı atıldı.

Kardak Kayalıkları'nda gerilim! Yunan botları böyle kovalandı

07.01.2021, 11:24

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 Yunan sahil güvenlik botunun karasuları ihlali yaptığını duyurdu. Açıklamada, ihlal yapan unsurların ittirilerek karasularından çıkarıldığı duyuruldu. Kardak Kayalıkları mevkiinde yaşanan olaya ait bir de görüntü paylaşıldı.

YUNAN BOTLARI KARASULARIMIZI İHLAL ETTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

06 Ocak 2021 tarihinde saat 10.03'te Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır.

SÜRTME YAŞANDI

Türk Sahil Güvenlik Botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik Botu ile Yunan Sahil Güvenlik Botu arasında sürtme yaşanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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