Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uğur Şahin ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak. pic.twitter.com/dZZtTOUS0e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021
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