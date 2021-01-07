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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uğur Şahin ile görüştü

Son dakika: Sağlık Bakanı , ile görüştü

Sağlık Bakanı , Prof. . ve ekibiyle Biontech aşısının 'ye gelişi ile ilgili görüştüğünü açıklayarak, ''Bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak'' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uğur Şahin ile görüştü

07.01.2021, 20:06 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021, 20:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak." ifadelerini kullandı.

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