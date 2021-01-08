ABD'de kriz büyüyor! Trump'tan flaş açıklama

Geçtiğimiz günlerde 20 Ocak'ta yapılacak devir teslim töreninin düzenli bir geçiş süreci şeklinde yapılacağını açıklayan Donald Trump devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı

Başkanlık seçimlerinin sonuçlarına karşı olmasına rağmen 20 Ocak'ta yapılacak devir teslimde düzenli bir geçiş sürecinin olacağını belirten Trump, "Bu, başkanlık tarihinin en büyük ilk döneminin sonunu temsil etse de 'ABD'yi Yeniden Harika Yapma' mücadelemizin yalnızca başlangıcı!" ifadesini kullanmıştı.

BIDEN RESMEN BAŞKAN OLMUŞTU

Trump yanlılarının ABD Kongre binasını basmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onaylanmıştı.

TRUMP YANLILARI KONGRE BİNASINI BASMIŞTI

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.