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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik kabul

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik kabul

Başkan , hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakanı Saad El Hariri'yi kabul etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik kabul

08.01.2021, 18:24 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021, 18:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etti.

Erdoğan-Hariri görüşmesinde, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda Türkiye-Lübnan ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

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