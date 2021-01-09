Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Erdoğan görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması ve üyelik müzakerelerinde adım atılması gerektiğini bildirdi, karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi, istişare mekanizmalarının yeniden işletilmesi, komşudan öte müzakere sürecindeki aday ülke olan Türkiye'ye yönelik dışlayıcı, ayrımcı eylem ve söylemlere son verilmesi gerektiğini vurguladı.

"YENİ YILDA AB İLE İLİŞKİLERDE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede, AB'nin Türkiye'nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüklerini ifade etti. Yeni yılda AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Başkan Erdoğan, AB'nin bazı üyelerinin kaprisleri ve ürettikleri yapay sorunlar nedeniyle 2020 yılının yeterince değerlendirilemediğini, bu durumun sadece ilişkilerin geleceği bakımından değil, geniş ortak coğrafya açısından da sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK DIŞLAYICI, AYRIMCI EYLEM VE SÖYLEMLERE SON VERİLMESİ GEREKİYOR"

Başkan Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündem için ilk aşamada kullanılacak en önemli aracın 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi olduğunu belirterek, 2021 yılının göç alanında başlatılacak yeni iş birliği açısından verimli bir ortam sunduğuna işaret etti. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması ve üyelik müzakerelerinde adım atılması gerektiğini bildiren Erdoğan, karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi, istişare mekanizmalarının yeniden işletilmesi, komşudan öte müzakere sürecindeki aday ülke olan Türkiye'ye yönelik dışlayıcı, ayrımcı eylem ve söylemlere son verilmesi gerektiğini vurguladı. BaşkanErdoğan, düzenli Türkiye-AB zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü ifade etti.

DHA