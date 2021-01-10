Başkan Erdoğan’dan Boğaziçi tepkisi: 'Bu kirli senaryonun aktörlerini gördük’

Diyarbakır-Ergani- Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları'nın açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katılımıyla yapıldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan rektör atamasının ardından çıkan provokatif olaylara değindi.

'DİZ ÇÖKTÜRMEK İÇİN'

Türkiye'nin kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden yolunda ilerlemesinden rahatsız olanların bulunduğunu aktaran Başkan Erdoğan, "Nitekim rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yaparken gördük. Hepimizin yüreğini dağlayan cinayetleri istismar ederken gördük. Gezi olaylarında esnafın malını mülkünü yağmalarken gördük. Bunları Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'ni işgal ederken, orada bira kutularıyla beraber nasıl bir işgalci hareket yaptıklarını da gördük. Bölücü terör örgütünü desteklerken gördük. 6-8 Ekim hadiselerinde insanlarımız sokaklarda katledildiği sırada katilleri alkışlarken gördük. 17-25 emniyet yargı darbe girişiminde FETÖ'ye borazanlık yaparken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp gittiği evde televizyonda neticeyi beklerken gördük. Sınır ötesi harekatlarımızda karşımızdaki cepheye malzeme taşırken gördük. Her filmin senaryosunda vesayetin, darbecilerin, terör örgütlerinin ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların safında gördük. Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti, herkes değişti. Bir tek bu köhne zihniyet yerinde sayıyor. Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Karşımızda eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var. Türkiye'nin bugünkü seviyesine bunlara rağmen geldiğini, 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaşacağını vurgulayarak, 2053 vizyonunu bunlara rağmen hayata geçireceklerini, büyük ve güçlü Türkiye için durmadan yola devam edeceğiz" dedi.





'DÜNYA YOL AYRIMINDA'

Erdoğan, yıllarca terör örgütleriyle mücadelenin engellenmeye çalışıldığını da kaydederek, "Amerika'da son günlerde yaşanan hadiselerde de benzer gelişmelere şahit olduk. Şayet özeleştiri yapılmaz ve kendi davranışını haklı göstermeyi sürdürürse dünya yol ayrımına gelmiş demektir. Salgınla birlikte yeniden yapılanması kaçınılmaz hale gelen küresel siyasi ve ekonomik düzenin bu şekilde şekillenmesini ümit ediyoruz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere içinde yer aldığımız platformlarda bu görüşlerimizi muhattaplarımızla paylaşıyoruz. İnsanlığa bu umudu verecek bir yerde durduğumuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

3 BİN METRELİK PROJE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprü ve bağlantı yollarının bölge için önemine değindi. Diyarbakır'ı, Elazığ'a bağlayan Diyarbakır- Ergani yolu üzerindeki Devegeçidi Vadisi üzerinde yaptıkları köprünün bölünmüş yol standardında ve 1142 metre uzunluğunda olduğunu bildiren Karaismailoğlu, bağlantı yollarıyla projenin 3 bin metreye ulaştığını anlattı. Vadideki mevcut tarihi köprüleri de koruyarak inşa ettikleri yapı ile Devegeçidi Vadisi'ni köprülü kavşak ile geçip, Eğil yoluna bağlandıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Diyarbakır'ın bölünmüş kara yolu uzunluğunu 10 kat artırarak 44 kilometreden 448 kilometreye çıkardık. İl genelinde devam eden 10 karayolu projesi ile 214 kilometrenin üzerinde yol daha yapmış olacağız" dedi.