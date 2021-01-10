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Haberler Gündem MİT TIR’ları davasının firarisinin oyunu tutmadı

MİT TIR’ları davasının firarisinin oyunu tutmadı

MİT TIR’ları davasının firarisinin oyunu tutmadı

10.1.2021

Antalya'da sahte kimlikle yakalandıktan sonra tutuklanan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G'nin tanınmamak için saçını uzatıp şapka ve maske taktığı ortaya çıktı. Üzerinden ev anahtarı çıkmasına rağmen sokaklarda yattığını öne süren ve sessiz kalan Ö.M.G'nin kalabileceği adresler tek tek gezilerek anahtarın hangi daireye ait olduğu tespit edildi. Ö.M.G'nin emniyette kendisine yöneltilen tüm sorulara "Bu konu hakkında bir şey diyemem. Bilmiyorum" yanıtını verdiği öğrenildi.

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