Yeni dönemde yeni kadro

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2021'i "reform yılı" ilan etmesinden sonra bu reformları hayata geçirecek kadro için de harekete geçtiği bildirildi. Erdoğan, pandemi nedeniyle ara verilen AK Parti kongre sürecinin tekrar başlatılması, il kongrelerinin hızla tamamlanıp büyük kongrenin yapılması talimatını verdi. Bu kapsamda kongre süreci ile ilgili yeni bir takvim oluşturuluyor. Taslak takvime göre kongreler şubat ayı sonunda tamamlanacak. Ardından Erdoğan, yeni kadrolarını hem reformları hem de 2023 seçimlerini düşünerek oluşturacak. Erdoğan'ın, partinin en yetkili organı MYK'nın yüzde 40'nı değiştirmesi bekleniyor. Bu değişiklik MYK'ya da yansıyacak.

ZÜBEYDE YALÇIN / ANKARA