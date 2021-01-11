Adnan Oktar suç örgütü davasında karar! Mahkeme ceza yağdırdı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Adnan Oktar bin yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmaya aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu çok sayıda tutuklu sanık ve tutuksuz sanık katıldı.



Mağdur ve müştekilerin de katıldığı duruşmada, çok sayıda taraf avukatı da hazır bulundu.



Bir kısım sanıkların son sözlerinin sorulduğu duruşmada daha sonra dosyayı karara bağlayan heyet, alınan kararları açıklıyor.



DAVANIN GEÇMİŞİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle birlikte ilk duruşmanın 17 Eylül 2019'da Silivri'de yapılmasına karar verilmişti.



Mahkeme, 17 Eylül'deki duruşmada ilk olarak örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın savunmasını almıştı.



Sanıkların çoğu, savunmalarında haklarındaki suçlamaları ve örgüt iddialarını kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.



Dava sürecinde bazı müştekilerin dinlenilmesi sırasında mahkeme heyetinin aldığı karar uyarınca kapalı yapıldı.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tutuksuz sanıkların duruşmalara katılma zorunluğunu kaldırırken, buna rağmen birçok tutuksuz sanık ve izleyici duruşmaları takip etmeyi sürdürdü.

İSTENEN CEZA



Adnan Oktar'ın cinsel istismar, eziyet kişisel verilen kaydedilmesi, eziyet ve nitelikli dolandırıcılık dahil bir çok suçtan bin 365 yıla kadar hapsi isteniyordu. 13 sanığın örgüt yöneticisi olmak suçundan 12'şer yıla kadar hapsi, 222 sanığın ise örgütü bilerek yardım etmekten cezalandırılmaları talep ediliyordu.