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Haberler Gündem BioNTech ve Pfizer 2021 aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı

ve 2021 aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı

Daha önce 2021 için 1,3 milyar olarak açıklanan -19 aşı üretim hedefinin, yeni tesis ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesiyle 2 milyar doza çıkarıldığı belirtildi.

BioNTech ve Pfizer 2021 aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı

11.01.2021, 17:37

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdikleri aşının 2021 yılı üretim hedefinin 1,3 milyar dozdan 2 milyar doza çıkarıldığı bildirildi.

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yatırımcılara yapılan "Gelecek Nesil İmmünoterapi" adlı sunum, şirketin internet sitesinde yayımlandı.

Sunumda, daha önce 2021 için 1,3 milyar olarak açıklanan Kovid-19 aşı üretim hedefinin, yeni tesis ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesiyle 2 milyar doza çıkarıldığı belirtildi.

Aşıların, şirketlerin 6 üretim tesisinde üretildiği bildirilen sunumda, hedeflenen 2 milyar dozluk üretim kapasitesinden 1 milyar dozunun taahhüt edildiği kaydedildi.

Almanya'nın Marburg kentinde şubat sonunda faaliyete geçecek yeni üretim tesisinin yılda 750 milyon doz aşı üretebileceği aktarılan sunumda, Çin hariç aşının pazarlanmasında BioNTech ve Pfizer'in, eşit ortaklıkla çalıştığı belirtildi.

Sunumda, "Kovid-19 salgını muhtemelen endemik hastalık olacak." ifadesine yer verilmesi de dikkati çekti.

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