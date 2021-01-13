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Haberler Gündem Son dakika: CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi

Son dakika: için "Acil Kullanım Onayı" verildi

, analizleri tamamlanan için "Acil Kullanım Onayı" verdi.

Son dakika: CoronaVac aşısı için Acil Kullanım Onayı verildi

13.01.2021, 19:04 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021, 19:15

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında kullanılması planlanan "Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon" isimli aşının, halka hızlı erişiminin sağlanması için 'Acil Kullanım Onayı' kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir.

Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir."

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