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Haberler Gündem e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi

e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi

, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi. Uygulama ile birlikte vatandaşlar aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.

e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi
AA

14.01.2021, 10:43

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi.

Vatandaşlar, uygulamaya eklenen "Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.

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