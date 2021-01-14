Haberler Gündem e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi

e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi. Uygulama ile birlikte vatandaşlar aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.