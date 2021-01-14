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binasında demokrasi nöbeti!

'de, 6 Ocak'ta yaşanan baskınının yankıları sürerken, gözler şimdi de 20 Ocak'ta yapılacak olan başkanlık devir teslim törenine çevrildi.

Kongre binasında demokrasi nöbeti!

14.1.2021

ABD basınından, başkanlık devir teslim töreni öncesi, Kongre binasının içinde olup bitenlere dair görüntüler gelmeye başladı. Paylaşılan fotoğraf karelerinde kongre binasını korumak için görevlendirilen Ulusal Muhafızlar'ın toplu bir şekilde yerde yattıkları görüldü. Ayrıca Ulusal Muhafızlar'ın yaşanabilecek yeni bir baskın tehdidine karşı, binada konuşlanmaya devam edecekleri öğrenildi. Öte yandan, ABD'de 20 Ocak'a kadar 10 binden fazla askerin başkente gelmesi bekleniyor.

ÖZEL ÖNLEMLER ALINIYOR
ABD'de başkent Washington'da bulunan Kongre binasının basılmasıyla başlayan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda insan yaralanmıştı. Kongre baskını sonrası Washington'a Ulusal Muhafızlar gönderilmiş, devir teslim töreninde herhangi bir sorun yaşanmaması için özel önlemler alınmaya başlanmıştı.

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