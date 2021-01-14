Son dakika: Başkan Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın saat 17.00'de yapılacak MYK toplantısının ardından aşı olacağını açıkladı. Açıklama sonrası MYK toplantısının iptal edildiği duyuruldu.

BAŞKAN ERDOĞAN AŞISINI YAPTIRDI

Aşı olmak üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu.

İŞTE İLK KARELER...





Aşı sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama Telegram üzerinden geldi. Erdoğan, "Ben de aşı oldum" dedi. Ve ardından şu not paylaşıldı: "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

BAKAN KOCA VE BİLİM KURULU ÜYELERİ DÜN AŞI OLMUŞTU

Dün, ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuş, ardından Bilim Kurulu üyeleri ve bazı doktorlar aşı yaptırmıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BUGÜN ÖRNEK OLMAK İÇİN AŞI YAPTIRACAK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanımızın önerileri doğrultusunda bugün örnek olmak için aşı yaptıracaktır" dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun analizleri tamamlanan Çin'in CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" vermesinin ardından bugün sağlık çalışanlarına aşılama yapılmaya başlandı.

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