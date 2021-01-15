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Haberler Gündem Başkan Erdoğan imzalı "2021 Yılı Yatırım Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan imzalı "" 'de yayımlandı

Başkan 'ın imzasını taşıyan "" 'de yayımlandı. "2021 Yılı Yatırım Programı"nda yer alan 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Başkan Erdoğan imzalı 2021 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

15.01.2021, 23:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan "2021 Yılı Yatırım Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

"2021 Yılı Yatırım Programı"nda yer alan 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Yatırım Programı'nda en yüksek payları yüzde 30,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü ve yüzde 14,3 ile eğitim sektörü yatırımları aldı.

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